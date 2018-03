China deve crescer 8% este ano e de 9% a 10% em 2010

A China deverá crescer no mínimo 8% em 2009 e entre 9% e 10% no próximo ano. Mergulhado na mais grave recessão desde o pós-guerra, o Japão deverá encolher entre 3% e 5% neste ano, ainda que seu Produto Interno Bruto (PIB) aumente quando calculado em dólar, em razão da valorização do iene.

Nos três primeiros trimestres do ano, a economia chinesa cresceu 7,7%, impulsionada pelo pacote de estímulo de US$ 584 bilhões anunciado pelo governo há quase um ano.

Os investimentos – a maioria públicos – responderam por 95% do crescimento do país no ano e levaram a uma explosão de obras de infraestrutura, com a construção de ferrovias, metrôs, estradas, portos e aeroportos. A origem desses recursos são empréstimos dos gigantescos bancos estatais, que deram créditos de US$ 1,28 trilhão de janeiro a setembro de 2009. No ano, o volume de financiamentos deve chegar a US$ 1,5 trilhão, o dobro de 2008.

O grande debate entre economistas é se a economia chinesa será capaz de continuar a crescer no mesmo ritmo quando a torneira do estímulo for fechada, no fim de 2010. O governo tenta aumentar o consumo doméstico, para reduzir a dependência do país em relação a investimentos e exportações. Mas esse é um processo lento, que não deverá ter grande impacto no curto prazo.