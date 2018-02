China deve elevar importação de soja para 34 mi de toneladas Pequim, 2 - As importações de soja da China em 2007/08 são projetadas em 34,5 milhões de toneladas, em comparação com 30 milhões em 2006/07. O aumento será puxado pela demanda por farelo e óleo de soja, conforme as estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). A produção de soja da China, no entanto, pode cair em 600 mil toneladas para 15,6 milhões de toneladas em 2007/08, disse o técnico do USDA, Gerald Bange, em uma conferência. O consumo de farelo de soja no país irá aumentar 9% na temporada, e a produção global de soja irá cair 4,3% no ano em 2007/08 devido à competição por área com o milho, acrescentou ele. As informações são da Dow Jones.