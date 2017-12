China estima produção recorde de soja de 18 milhões/t em 2004 São Paulo, 22 - A produção de soja da China neste ano deve atingir o volume recorde de 18 milhões de toneladas, aumento de 17% sobre 2003, de acordo com estimativa do Centro Nacional de Grãos e Óleos da China, uma unidade do Escritório de Grãos do Estado, divulgada hoje. Segundo o centro, as importações chinesas devem totalizar 19,5 milhões de t no ano safra 2004/05, com início em 1º de outubro. A demanda interna está estimada no período em 36,1 milhões de t, aumento de 9,5% sobre as 32,91 milhões de t no ano safra anterior. A demanda chinesa por óleo de soja deve aumentar, mas o país deve reduzir as importações na safra 2004/05. Segundo o Centro Nacional de Grãos e Óleos da China, o consumo no país deve totalizar 6,9 milhões de t em 2004/05, em comparação com as 6,14 milhões de t da safra 2003/04. Cao Zhi, representante do centro de grãos, disse que a produção interna deve subir para 4,73 milhões de t, sobre os 4,29 milhões de t no ano safra anterior. Nos primeiros nove meses, a China importou 2.044.025 t de óleo de soja, 70,6% a mais que em mesmo período em 2003, de acordo com dados da alfândega. As informações são da Dow Jones.