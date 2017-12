China: importação de soja caiu 6% no período de janeiro a novembro São Paulo, 9 - A China importou 18,03 milhões de t de soja nos primeiros 11 meses de 2004, 6% menos que no mesmo período do ano anterior, informou hoje a agência de notícias estatal Xinhua News. De acordo com a agência, as importações de óleos comestíveis no período totalizaram 6,25 milhões de t, aumento de 31,8% no ano. A Xinhua não explicou o motivo das mudanças. Nos primeiros 10 meses do ano, a China havia importado 15,52 milhões de t de soja, queda de 15,6% sobre mesmo período de 2003. Os analistas estimam que a China que vai importar entre 4 e 5 milhões de soja até o final do ano, totalizando um volume recorde de 20,74 milhões de t no ano. Segundo eles, as esmagadoras chinesas aumentaram as importações nos últimos meses quando os preços futuros da soja estavam em queda na Chicago Board Of Trade (CBOT). Os embarques destas compras devem ocorrer até dezembro. As informações são da Dow Jones.