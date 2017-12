China importou 12,5 milhões/t de soja até agosto, queda de 15,1% São Paulo, 13 - A China importou 12,5 milhões de toneladas de soja entre janeiro e agosto deste ano, uma queda de 15,1% no ano. As importações de óleos comestíveis totalizaram 4,49 milhões de toneladas nos primeiros 8 meses do ano, aumento de 43,4% no período. As informações foram divulgadas hoje pela agência de notícias chinesa Xinhua News Agency, citando dados do governo. A agência não explicou a causa da queda nas importações de soja ou do aumento das compras de óleos, mas informou que a demanda do país por matéria-prima está aumentando. As informações são da Dow Jones.