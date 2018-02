China quer elevar produção de grãos com uso mais adequado da água Pequim, 20 - A China poderia aumentar significativamente sua capacidade de produção de grãos se fizesse um uso melhor da água, afirmou hoje o Ministério da Agricultura. Um metro cúbico de água de irrigação pode produzir 1 quilo de grão, e 1 milímetro de chuva por 0,067 hectare produz 0,5 quilo de grão. Os números representam a metade dos países desenvolvidos, de acordo com o vice-ministro Wei Chaoan. Se a China elevar sua produção de grãos em 0,1 quilo por metro cúbico de água de irrigação e em 0,1 quilo por milímetro de chuva por 0,067 hectare em regiões com menos chuva, a produção de grãos aumentaria em pelo menos 50 milhões de toneladas, disse Wei em um relatório. A produção de grãos no país ultrapassou 490 milhões de toneladas em 2006, e, segundo o governo, deve registrar crescimento pelo quarto ano consecutivo em 2007. Áreas voltadas à agricultura consomem 64% da água da China, mas utilizam apenas 45% do que conseguem. A China pretende aumentar essa taxa de uso em cerca de 50%, e elevar a capacidade de produção de grãos em 25 milhões de toneladas até 2010. As informações são da Dow Jones.