China quer elevar produção de grãos em 100 mi de toneladas até 2030 Pequim, 29 - A China pretende aumentar a produção anual de grãos em 100 milhões de toneladas, para 590 milhões de toneladas até 2030 para satisfazer a demanda de uma população que irá crescer em 200 milhões de habitantes no mesmo período, afirmou um especialista que aconselha o governo sobre o impacto das mudanças climáticas no setor agrícola. Apesar de fatores negativos, incluindo o aquecimento global, a escassez de reservas de água e menor disponibilidade de terra arável, a meta pode ser alcançada com a ajuda de melhorias nas práticas agrícolas e desenvolvimento de tecnologia, afirmou Lin Erda, pesquisador de meteorologia agrícola da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas. A produção de grãos do país ultrapassou 490 milhões de toneladas em 2006, e a China tem o objetivo de produzir 500 milhões de toneladas anualmente até o fim de 2010, de acordo com o Ministério da Agricultura. As informações são da Dow Jones.