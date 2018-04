Chinalco aumentará fatia na Rio Tinto, pode buscar até 49,99% A Aluminum Corp of China (Chinalco) planeja aumentar a sua fatia na Rio Tinto para 14,99 por cento, e pode tentar elevar a participação para até 49,99 por cento, disse nesta terça-feira o vice-presidente da e porta-voz da empresa, Lu Youqing. "Alguns líderes da companhia estão considerando 49,99 por cento", disse Lu à Reuters por telefone, pouco depois de a BHP Billiton ter informado que desistiu de seu plano de 66 bilhões de dólares para comprar a Rio Tinto. Mas ele disse que adquirir uma fatia tão grande não faz parte da política da empresa. Lu disse que a decisão da BHP foi boa para as duas gigantes anglo-australianas da mineração, assim como para a Chinalco, à medida que agora as companhias focarão em seu próprio desenvolvimento. "A decisão da BHP é a mais acertada", disse Lu. (Reportagem de Polly Yam)