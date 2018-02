Chinesa Baosteel suspende negociação de minério de ferro--jornal A chinesa Baosteel interrompeu as negociações anuais com as principais fornecedoras de minério de ferro, BHP Billiton, Rio Tinto e Vale, dizendo que os preços pedidos pelas mineradoras estão muito altos, publicou a mídia australiana na quarta-feira, horário local. O Australian Financial Review afirmou que um funcionário da Anshan Iron and Steel, segunda maior siderúrgica da China, disse ao jornal que a Baosteel parou as negociações. "No momento as conversas estão suspensas... não estamos nem mesmo perto de chegar a um consenso", disse, segundo o jornal. De acordo com um operador em Xangai, a China declarou antes das negociações que aceitaria um aumento de 30 por cento nos preços, mas as mineradoras pediram uma alta de 50 por cento. Os preços do minério de ferro aumentaram fortemente nos últimos anos, com a dificuldade das grandes mineradoras em atender a demanda das siderúrgicas chinesas, que alimentam o rápido crescimento da construção no país. (Reportagem de James Thornhill)