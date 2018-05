Chinesa Lenovo supera HP na venda de PCs

Desse total, a Lenovo respondeu por 12,62 milhões de unidades (16,69%), enquanto a HP vendeu 12,38 milhões de computadores (16,38%). Na sequência aparecem Dell (9,23 milhões, ou 12,21%), Acer Group (6,23 milhões, ou 8,24%) e ASUS (4,59 milhões, ou 6,07%).

"No segundo trimestre a Lenovo continuou a obter ganhos impressionantes fora da região Ásia/Pacífico - excluindo Japão. Entretanto, as dificuldades na China continuaram a afetar seu mercado doméstico significativamente", diz a IDC.

Outra consultoria, a Gartner Inc também deu a liderança do mercado para a Lenovo. Segundo os dados da companhia, foram vendidos 76 milhões de computadores pessoais no segundo trimestre. A Lenovo vendeu 12,68 milhões de unidades (16,68%), enquanto a HP ficou com 12,40 milhões (16,32%). Nas contas da Gartner, as vendas globais tiveram queda anual de 10,9% no segundo trimestre.

"Mesmo em meio às condições mais difíceis já vistas no mercado de computadores pessoais, a Lenovo não somente ganhou participação, mas temos melhorado solidamente a rentabilidade e introduzido ainda mais produtos inovadores para todos os segmentos", disse em comunicado o chairman e executivo-chefe da Lenovo, Yang Yuanqing.