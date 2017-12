Chineses concluem compra de divisão da Dow no País

O fundo chinês Citic Agri anunciou nesta sexta-feira, 1, a conclusão da aquisição, por US$ 1,1 bilhão, da unidade de sementes de milho da Dow Chemical no Brasil, que passa a se chamar LP Sementes e pode ser uma plataforma para futuras compras no país e na América Latina.

O fundo tem ainda cerca de US$ 2,65 bilhões disponíveis para possíveis aquisições, disse à Reuters o gerente-geral do Citic Agri, Shi Liang.

Executivos do fundo chinês, parcialmente controlado pelo conglomerado chinês Citic, e de sua subsidiária de sementes, a Yuan LongPing High-tech Agriculture, que irá gerir o novo negócio no Brasil, realizaram uma coletiva de imprensa em Ribeirão Preto (SP). O acordo com a Dow foi fechado em julho.

Além de sementes, Shi disse que as áreas visadas pelo fundo incluem genética animal e produtos veterinários, como vacinas e produtos de proteção de culturas. Mas ainda não há negociações. / REUTERS