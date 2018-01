Chineses estão de olho na C&A

A família Brenninkmeijer, que é controladora da rede de vestuário C&A, estaria considerando a venda da companhia a um investidor chinês, afirmou a revista alemã Der Spiegel neste fim de semana. De acordo com fontes a par do assunto, o negócio estaria próximo de ser concluído.

A C&A opera centenas de lojas na Europa, América Latina e Ásia. Fundada em 1841 na Holanda pelos irmãos Clemens e August Brenninkmeijer, a família Brenninkmeijer controla a varejista por meio de sua holding Cofra, baseada na Suíça. Em comunicado, a holding informou que está “completamente comprometida em manter um negócio bem-sucedido e com futuro para a C&A e que a companhia embarcou em um programa de transformação e crescimento”, sem negar ou confirmar se a transação está em andamento.

No Brasil, a varejista está presente desde os anos 1970 em cerca de 120 cidades. A primeira loja foi inaugurada no Shopping Ibirapuera, zona sul de São Paulo. Com faturamento global de ¤ 2,6 bilhões em 2017, a C&A, um dos maiores grupos de moda do mundo, vem sofrendo forte concorrência das lojas online. /AGÊNCIAS INTERNACIONAIS