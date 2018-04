Chuvas em SC levam Bolívia a exportar mais gás para a Argentina Um inesperado corte no fornecimento de gás ao Brasil, como consequência dos desastres climáticos em Santa Catarina, permitiu à Bolívia quadruplicar o volume do hidrocarboneto exportado à Argentina, informou na quarta-feira o governo boliviano. O ministro de Hidrocarbonetos, Saúl Avalos, disse a jornalistas que o envio de gás à Argentina nos últimos dois dias atingiu a média de 6 milhões de metros cúbicos diários, contra o quase 1,5 milhão bombeados na semana passada. A exportação ao Brasil, que era de 30 milhões de metros cúbicos, foi cortada para um volume não especificado como consequência das fortes chuvas e inundações que danificaram um gasoduto no Estado catarinense. "Agora temos que enviar esse gás (que estava destinado ao Brasil) à Argentina. Ontem já enviamos 6 milhões (de metros cúbicos) porque pela informação preliminar que temos é que o Brasil tardará algumas semanas para solucionar o problema", disse Avalos. A Bolívia, com uma capacidade de produção de cerca de 40 milhões de metros cúbicos diários de gás natural, tem um déficit frente à demanda agregada de 44 a 45 milhões de seu mercado interno e seus compromissos de exportação com Brasil e Argentina. Esta demanda se duplicará nos próximos cinco anos, por compromissos já assumidos de um maior fornecimento à Argentina e a colocação em marcha de um pólo siderúrgico na região de Mutún, no sudeste do país. (Por Carlos Alberto Quiroga)