Cidade do México lança primeira regulação do Uber na América Latina

CIDADE DO MÉXICO - O governo da Cidade do México publicou novas regras para serviços de transporte privado como o Uber, que incluem um imposto de 1,5% do custo de cada viagem e um valor mínimo no preço dos veículos. Esta é a primeira regulação do setor na América Latina.

A autoridade local disse que os automóveis usados pelo Uber e serviços semelhantes devem ter um valor mínimo de US$ 12.650, abaixo dos cerca de US$ 15.800 estabelecidos por um projeto de regulação ao qual a Reuters obteve acesso na semana passada, mas superior ao valor que a companhia esperava.

Cada veículo também precisará de uma permissão anual de cerca de US$ 100, disse uma autoridade do governo. Contudo, as regras não impõem um limite ao número de veículos que o Uber poderia usar na cidade, medida que as autoridades haviam ameaçado adotar em suas propostas preliminares.

Em comunicado, o Uber recebeu bem a regulação, mas o valor dos veículos poderá significar um duro golpe à empresa sediada em San Francisco, que disse na semana passada que o custo mínimo para começar a operar seu serviço mais popular era de cerca de US$ 9.500, incluindo o valor do carro.