Cinco empresários de destaque participam de programa ao vivo na próxima semana

Na próxima semana, entre os dias 2 e 6 de fevereiro, o Estadão PME irá apresentar entrevistas ao vivo com cinco empresários de destaque do mercado brasileiro para falar sobre suas histórias, dicas e, principalmente, sobre empreendedorismo no Brasil.

A transmissão diária, a partir das 13h, faz parte de uma ação em parceria com o Sebrae-SP, que realizará a partir do dia 7 de fevereiro a Feira do Empreendedor no Pavilhão Anhembi Parque, em São Paulo.

Os empreendedores que vão participar atuam nos segmentos de moda e vestuário, varejo, educação e alimentos.

Segunda-feira (02/02)

Thibaud Lecuyer - Dafiti

O executivo francês passou pelas empresas JP Morgan e Accor antes de ajudar a fundar a Dafiti, um dos principais portais de e-commerce do Brasil, que tem atualmente uma oferta de cerca de 25 mil produtos de 250 marcas. Junto com outros três sócios, trouxe na bagagem para o País a ideia de criar um grande portal de varejo online, R$ 35 milhões aportados por uma incubadora alemã e o desafio de explorar o varejo online nacional.

Terça-feira (03/02)

Valdemar Iódice - Iodice

Formado em Ciências Contábeis, foi no universo da moda que Valdemar Iódice encontrou sua grande oportunidade profissional: criar roupas e acessórios exclusivos para o público jovem, mercado pouco explorado no final dos anos 1980, quando a marca Iódice surgiu. Hoje, a empresa conta com 16 lojas espalhadas pelas regiões sul, sudeste e nordeste. A marca já desfilou suas coleções em eventos importantes como o São Paulo Fashion Week e Fashio Rio.

Quarta-feira (04/02)

Ricardo Corrêa - Wheat Organics

O chef Ricardo Corrêa empreendeu no mercado de alimentos uma padaria cuja produção de bolos e pães é artesanal e feitos com ingredientes orgânicos e fermentos naturais. Localizada no bairro da Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, a biopadaria Wheat Organics tem atraído cada vez mais a atenção de clientes que buscam alimentos saudáveis.

Quinta-feira (05/02)

Carlos Souza - Veduca

Lançado em março de 2012 por Carlos Souza e outrs três sócios, a plataforma de eduação online Veduca oferece hoje cerca de 5.600 aulas de 17 importantes universidades, caso das brasileiras USP, Unicamp e Unesp e das americanas Harvard, Stanford, Yale e MIT. Aproximadamente 1,5 milhão de pessoas já assistiram às videoaulas, e há 156.000 usuários cadastrados. Há um ano, a plataforma recebeu aportes da ordem de R$ 1,5 milhão de fundos de investimentos de tecnologia.

Sexta-feira (06/02)

Leo Spigariol - De Cabrón

Após uma viagem de férias com a família pelo Chile, Leo Spigariol e o primo, Marcelo Pardo filho, tiveram a ideia de abrir uma fábrica de molho de pimenta no País. Surgiu então a De Cabrón, que comercializa as pimentas do tipo chipotle com sabores diferentes dos produtos tradicionais, como pimenta e goiaba e uma versão com maracujá. Hoje, são 20 mil vidros de molho pimenta produzidos mensalmente e vendidos em mais de 1,2 mil pontos de venda em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná.

SERVIÇO

Feira do Empreendedor

Local: Expo Center Norte - Pavilhão Verde, São Paulo

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme

Data: de 07 a 10 de fevereiro

Sábado a terça-feira: 10h às 21h

Entrada franca

Inscrições no site: feiradoempreendedor.sebraesp.com.br