Cinco nomes cotados para o USDA Washington, 15 - Cinco nomes são mencionados para dirigir o departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) no segundo mandato de George W. Bush. O posto vagou com o anúncio, nesta manhã, da renúncia da secretária Ann Veneman. Os cotados são Chuck Conner, assessor presidencial para temas agrícolas; o deputado democrata Charles Stenholm, do Texas, que não conseguiu reeleger-se no início do mês; Allen Johnson, o principal negociador de política agrícola no escritório do Representante de Comércio da Casa Branca; o subsecretário do USDA para comercialização e programas regulatórios, Bill Hawks; e o presidente da Federação de Casas da Lavoura de Missouri, Charles Kruse.