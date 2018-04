Cisa defende preço unificado para minério de ferro, diz Xinhua

Citando o secretário-geral da associação, Shan Shanghua, a agência afirmou que a Cisa está defendendo três princípios: continuação das negociações dos preços de referência com as mineradoras internacionais, estabelecimento de um sistema de preços unificado e "mudança na caótica situação do mercado doméstico de minério de ferro".

"Estamos lutando para estabelecer uma nova forma de importações de minério de ferro na China", afirmou Shan, segundo a Xinhua.

O controle sobre o fragmentado setor siderúrgico chinês se tornou uma questão importante nas travadas negociações de preços de minério de ferro com as produtoras Vale, Rio Tinto e BHP Billtion. A Cisa se vê frustrada por sua incapacidade de criar uma "estratégia comum" nas negociações com as mineradoras globais.

Uma série de siderúrgicas chinesas e operadores de minério de ferro tem sido acusada de inflar artificialmente a demanda pela commodity importada, o que tem minado a posição de negociação do país.

"Recentemente, a maior dificuldade tem sido as pequenas e médias siderúrgicas e operadores importando quantidades excessivas de minério de ferro", disse Shan.

Algumas empresas têm se posicionado contra a determinação da Cisa ao assinarem acordos secretos individuais com fornecedores de minério de ferro, segundo fontes.

A Cisa acredita que um único preço unificado, aliado a restrições ao direito de importar minério de ferro, vai ajudar a resolver a questão.

"Assim que os preços de 2009 forem definidos, eles vão se tornar o preço unificado para o mercado de importação da China, não importa se trata-se de uma grande ou pequena usina, uma siderúrgica estatal ou privada, terá que obedecer o preço único", publicou a Xinhua.

O jornal chinês Economic Observer publicou na quarta-feira que os planos do governo de revogar a ampla maioria das atuais 112 licenças de importação de minério de ferro já estão em estágio avançado.