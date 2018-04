CIT e aposta em balanços motivam rali em Wall Street

O indicador Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 1,19 por cento, para 8.848 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq subiu 1,20 por cento, a 1.909 pontos. O índice S&P 500 ganhou 1,14 por cento, para 951 pontos.

Além disso, investidores apostaram na divulgação de mais resultados corporativos fortes nesta semana.

O avanço de ações de importantes companhias do setor de tecnologia, como a Cisco Systems, fez o Nasdaq ter a nona alta diária seguida, marcando a maior sequência positiva desde julho de 1998.

A CIT, concessora de empréstimos a quase 1 milhão de pequenas e médias empresas nos Estados Unidos, chegou a um acordo com detentores de bônus para um financiamento emergencial de 3 bilhões de dólares, disse uma fonte familiar com a situação. As ações da companhia dispararam 78,6 por cento, para 1,25 dólar.

Os investidores estão encorajados por sinais de que o resgate da CIT seja uma medida do setor privado, em vez de uma ajuda do governo.

O rali desta segunda-feira ampliou a recuperação dos índices norte-americanos ante as mínimas em 12 anos alcançadas em março. O Nasdaq exibiu o mais alto nível desde outubro de 2008, enquanto o Dow Jones registrou seu maior patamar de encerramento desde janeiro deste ano.