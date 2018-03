Citi fecha venda da Nikko Cordial para Sumitomo por US$8,7 bi

O Citigroup concluiu a venda de sua corretora japonesa Nikko Cordial Securities para o Sumitomo Mitsui Financial Group, em mais uma etapa do plano da instituição financeira norte-americana de se desfazer de ativos não-estratégicos. O Citigroup informou nesta última quarta-feira, 30, que a venda para o Sumitomo, terceiro maior banco do Japão, tem um valor em dinheiro total de 8,7 bilhões de dólares, incluindo pagamento de dívidas.

O Citigroup, terceiro maior banco dos Estados Unidos, informou ainda que deve registrar um ganho irrelevante após tributos durante o quarto trimestre e que poderá formar uma aliança com o Sumitomo para acessar seus clientes corporativos globais.

Para a instituição japonesa, a aquisição corresponde a importante movimento defensivo para se proteger contra o fortalecimento de seus concorrentes, apontam analistas.

O Citigroup foi forçado a vender ativos ao redor do mundo para levantar recursos após sofrer perdas de crédito superiores a 85 bilhões de dólares.