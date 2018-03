Citigroup sai de prejuízo para lucro de US$ 101 mi no 3º tri

O Citigroup obteve lucro líquido de US$ 101 milhões, mas um prejuízo de US$ 0,27 por ação no terceiro trimestre deste ano. No terceiro trimestre de 2008, o banco teve prejuízo líquido de US$ 2,8 bilhões (US$ 0,61 por ação). A receita passou de US$ 16,3 bilhões para US$ 20,4 bilhões entre os períodos. Analistas previam prejuízo de US$ 0,38 por ação e receita de US$ 20 bilhões. As ações caíam 2,8% no pré-mercado.

O banco explicou que o Citigroup concluiu suas ofertas de troca previamente anunciadas, o que resultou em um ganho de US$ 851 milhões depois de impostos, mas também em uma redução de US$ 3,1 bilhões no lucro disponível para acionistas e em um prejuízo incremental líquido de US$ 0,18 por ação. O prejuízo também refletiu dividendos para ações preferenciais, que não afetam o lucro líquido mas reduzem o lucro disponível aos acionistas em US$ 0,02 por ação. As informações são da Dow Jones.