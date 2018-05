Citigroup tem lucro 42% maior no 2º trimestre

O lucro ajustado, de US$ 1,25 por ação, superou a previsão dos analistas, que era de US$ 1,17 por ação, mesmo excluindo o ganho de US$ 477 milhões gerado por um ajuste no valor da dívida do banco.

Os gastos operacionais do banco aumentaram 1,0% em comparação com o segundo trimestre do ano passado, para US$ 12,1 bilhões.

O principal foco estratégico do banco tem sido o crescimento no exterior, especialmente nos mercados emergentes. No entanto, a desaceleração da economia da China pode se espalhar pela Ásia, onde o Citigroup está obtendo receitas significativas.

O Citigroup também tem vendido negócios que não correspondem mais à estratégia do banco. Durante o segundo trimestre foram vendidos US$ 18 bilhões em ativos e em junho foi vendido o restante da joint venture Morgan Stanley Smith Barney para o Morgan. Fonte: Dow Jones Newswires.