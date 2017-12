Citros: Aurora encerra safra com aumento de 20% no processamento Ribeirão Preto, 10 - A catarinense Coopercentral Aurora anunciou o fim do processamento de laranja na safra 2004//2005 com o aumento de 20% no volume industrializado da matéria-prima na unidade industrial de Pinhalzinho (SC). Foram esmagadas 48.504 toneladas da fruta e geradas 4.505 toneladas de suco concentrado, além de outros subprodutos, de acordo com a central de cooperativas. Neste ano, a Aurora trabalhou exclusivamente com laranjas de produtores associados de Santa Catarina e cerca 95% do suco concentrado, e dos subprodutos óleo essencial e D-Limonene, destinaram-se à exportação. As variedades empregadas precoces Hamlin, Rubi, Caipira e Iapar-73 responderam por 20% da produção, as variedades médias Pêra, Tobias e Caipira por 30% e a metade do processamento foi das variedades tardias Valência e Folha Murcha. A Aurora pagou, em média, R$ 125,00 por tonelada ou R$ 5,10 por caixa de 40,8 kg, posto na indústria, o que correspondeu a R$ 95,00 por tonelada ou R$ 3,87 por caixa da fruta na propriedade, em média, 30% inferior ao ano passado. O faturamento anual da indústria com laranja em 2004 ficará entre R$ 9 milhões e R$ 10 milhões.