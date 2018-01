Citros: dois novos municípios paulistas registram Greening Ribeirão Preto, 31 - O Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) confirmou há pouco a notificação de casos de Greening em pomares citrícolas dos municípios de Jaboticabal e Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo. Com os novos casos, já são 32 municípios paulistas com a doença confirmada no País em março. Causado pelas espécies americana e asiática da Candidactus Liberibacter, o Greening, ou huanglongbing, tem como principais características o amarelecimento da árvore, um esverdeamento entre a fruta cítrica e o ramo, a presença de frutos assimétricos e ainda o aborto de sementes. Como não há cura para a praga, o Fundecitrus orienta os produtores a utilizarem mudas certificadas de citros, eliminarem as plantas doentes e fazerem o controle químico do vetor, um pequeno inseto chamado de Diaphorina citri. (Gustavo Porto)