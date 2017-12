Citros: Flórida registra mais focos de cancro cítrico em quintais São Paulo, 14 - Inspetores sanitários da Flórida encontraram 31 árvores contaminadas pela bactéria do cancro cítrico em quintais de Hillsborough County, informa o jornal Tampa Tribune. É o oitavo condado do estado a registrar a doença depois da série de furacões que atingiu a região entre agosto e setembro. A bactéria é facilmente disseminada pela chuva e pelo vento. A doença não tem cura e provoca a queda prematura de folhas e frutos. Todas as árvores cítricas localizadas em um raio de 1.900 pés (579 metros) serão erradicadas e queimadas tenham a doença ou não. As informações são da Dow Jones.