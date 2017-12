Citros: furacão Ivan atinge categoria 5 e chega à Flórida na 2ªf São Paulo, 9 - O furacão Ivan chegou à categoria 5, a maior na escala de Saffir-Simpson, com ventos de 258 quilômetros por hora e deve chegar à Flórida na próxima segunda-feira. O Centro Nacional de Furacões, do governo americano, prevê que a tormenta atingirá a região de Fort Myers e Punta Gorda na noite de segunda. É a mesma área que foi devastada pela passagem do furacão Charley há três semanas. As áreas ao longo da parte leste do Golfo do México e sudeste da costa do Atlântico também podem ser atingidas pelo Ivan se o furacão mudar seu curso nos próximos dias. Neste momento o Ivan está no mar do Caribe e segue em direção à Jamaica. As informações são da Dow Jones.