Citros: furacões causaram prejuízo de US$ 400 milhões na Flórida São Paulo, 10 - A passagem dos furacões Charley e Frances provocou prejuízos de pelo menos US$ 400 milhões à indústria de citros da Flórida, de acordo com a estimativa mais recente do Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor do estado. O órgão não especificou qual o volume de laranjas perdido com os furacões. Liz Compton, diretora de comunicação pública do departamento, disse que à medida que mais informações forem sendo disponibilizadas o número pode aumentar. O Estado vai receber US$ 225 milhões do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) a título de assistência contra desastres. Como não bastasse, outro furacão, o Ivan, deve chegar à Flórida na segunda-feira à noite. A tormenta deve passar por Cuba no domingo e depois seguir para o oeste de Key West, Flórida, na segunda, de acordo com a Global Weather Services "Não vamos especular o que pode acontecer com o Ivan. Tudo que sabemos é que o estado está debaixo dágua. Há enchentes por todo lugar, não há espaço para o escoamento de mais água", disse Compton. As informações são da Dow Jones.