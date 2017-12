Citros: município gaúcho faz primeira exportação para o Canadá Porto Alegre, 5 - O município de Marcelino Ramos, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, completará amanhã (6) sua primeira exportação de 46 toneladas de laranjas para o Canadá. No último sábado, 23 toneladas já foram enviadas para Santos (SP), de onde seguiriam para Toronto, no Canadá. A exportação foi possível graças a uma parceria entre a Emater/RS, o Programa Estadual de Fruticultura (Profruta/RS), que concede crédito para a produção, e a Associação de Citricultores de Marcelino Ramos. Os produtores estão recebendo R$ 0,24 pelo quilo da laranja exportada. No Alto Uruguai, a produção deve chegar a 25 mil toneladas de citros na safra atual, em uma área de 2,35 mil hectares. Com o Profruta/RS, a região ampliou a área de pomares em 350 hectares na última safra.