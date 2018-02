Citros: setor tenta fechar acordo sobre bônus para safra 2006/07 Citros: setor tenta fechar acordo sobre bônus para safra 2006/07 Citricultores e das indústrias processadoras de laranja reúnem-se hoje, a partir das 9h, na sede da Federação de Agricultura do Estado de São Paulo (Faesp) para discutir qual será o valor adicional que deve ser pago nos contratos já fechados para fornecimento de matéria-prima na safra 2006/07. Esta será a décima sexta reunião da cadeia produtiva que tenta fechar um acordo sobre o valor adicional a ser pago pela caixa de 40,8 kg para contratos previamente fechados para a safra 2006/07. As negociações são mediadas pelo senador Aloizio Mercadante (PT-SP), líder do governo no Senado e candidato ao governo de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. Pela proposta da Faesp, seria pago um abono de US$ 1,2 para todos os contratos cujo valor fosse fixado até US$ 4,30. Para os contratos entre US$ 4,30 e US$ 5,50, o abono será proporcional ao teto do intervalo.