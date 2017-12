Citros/EUA: produtores abrem processo antidumping contra o Brasil São Paulo, 28 - Os produtores de laranja da Flórida pediram a abertura de um processo antidumping contra as importações de suco de laranja concentrado e congelado do Brasil. O pedido foi feito ontem à Comissão Internacional de Comércio (ITC) dos EUA e ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos (USTR). Os produtores querem uma investigação dos preços praticados por quatro empresas que vendem suco brasileiro no mercado americano: Citrosuco, Cutrale, Louis Dreyfus Citrus e Cargill Juice. A petição acusa essas empresas de vender suco de laranja concentrado e congelado e suco pasteurizado não-concentrado a preços, respectivamente, 37% e 78% menores que os custos de produção local. Os produtores reclamam que essa prática, chamada dumping, contribuiu para a queda de cerca de 33% dos preços da laranja na Flórida e pelo aumento de mais de 20% nos estoques do estado. "Chegou o ponto em que precisávamos tomar uma atitude", disse Andy LaVigne, vice-presidente e chefe-executivo da Florida Citrus Mutual, maior grupo de produtores do estado. "O objetivo (dessas empresas) é atrofiar nossa indústria, controlar e manipular o mercado em detrimento dos produtores de citros da Flórida", afirmou. Os produtores também querem que o governo americano imponha mais uma taxa sobre as importações do produto brasileiro, que já sofre taxação de US$ 418 por tonelada para entrar nos Estados Unidos. David Feider, porta-voz da Cargill nos EUA, disse que a companhia vendeu seus ativos de suco no ano passado. "Mas a empresa vai estudar os detalhes da petição e cooperar com o governo na investigação", disse. Representantes das outras companhias se recusaram a comentar ou não foram encontrados, segundo a Dow Jones. Não é a primeira vez que a Flórida tenta sobretaxar o suco brasileiro. Em 2000, o governo local instituiu um valor adicional de US$ 40 por tonelada destinado à promoção comercial do suco produzido no estado. Em outras palavras, o produto brasileiro pagava para fazer propaganda do suco americano. Essa sobretaxa foi questionada pelo Brasil na Organização Mundial de Comércio (OMC) e, por fim, extinta em 2002. O Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo e, nas últimas duas décadas, para fugir da taxação das importações algumas empresas, como a Cutrale, tomaram parte do mercado americano com a instalação de unidades de processamento na Flórida. Neste ano, além da concorrência, os produtores do estado americano, segundo maior produtor mundial, enfrentaram a queda no consumo de suco de laranja por conta do sucesso das dietas com baixo consumo de carboidratos. Mas em 2005 os Estados Unidos podem ter que importar milhares de toneladas de suco brasileiro por conta da quebra da safra na Flórida, que foi duramente atingida por vários furacões entre agosto e setembro. De acordo com o Departamento de Agricultura do país (USDA), o estado deverá colher 168 milhões de caixas de 40,8 quilos de laranja na atual safra 2004/05, 31% menos que na safra 2003/04. Será a menor safra desde 1991/92. As informações são da Dow Jones.