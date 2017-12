Citros/Suco: exportação cresce 0,36% em outubro e cai 3% na safra Araraquara, 19 - As exportações brasileiras de suco de laranja concentrado e congelado atingiram 122,04 mil toneladas no mês de outubro, um aumento de 0,36% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o volume exportado foi de 121,6 mil toneladas. Na safra 2004/2005, desde julho, as exportações brasileiras de suco de laranja somam 480,04 mil toneladas, uma queda de 3,09% em relação à passada, que nos mesmos primeiros quatro meses de 2003/2004 havia movimentado 495,38 mil toneladas. Os dados, divulgados hoje, são da Associação Brasileira dos Exportadores de Cítricos (Abecitrus) com base no levantamento da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Indústria e Comércio. A União Européia segue como principal mercado para o suco de laranja brasileiro, com 72,6 mil toneladas importadas em outubro e 360,4 mil nos quatro meses de safra. Já o Nafta segue em segundo com, respectivamente, 27,3 mil toneladas e 58,5 mil toneladas importadas. O mercado asiático, que recebeu um volume de 17,2 mil toneladas de suco de laranja brasileiro em outubro e já soma 37,2 mil toneladas desde julho deste ano, segue como terceiro maior comprador do País. "Apesar de algumas variações pontuais decorrentes de escalas de navio, esta safra segue no mesmo ritmo da passada", afirmou Ademerval Garcia, presidente da Abecitrus.