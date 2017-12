Clima favorece implantação da lavoura de arroz no RS Porto Alegre, 29 - O clima foi favorável à implantação da lavoura de arroz nesta semana no Rio Grande do Sul, permitindo que os produtores recuperassem o pequeno atraso existente até então. O plantio está em 26% da área esperada (990.068 hectares), segundo levantamento feito pela Emater/RS. O índice está 10 pontos porcentuais abaixo do ritmo verificado na lavoura anterior, mas quatro pontos porcentuais acima da média das últimas cinco safras. A boa umidade do solo fez as sementes germinarem rapidamente, mas a temperatura fria pela manhã e à noite tem impedido um desenvolvimento mais rápido, observou a entidade, em relatório de acompanhamento da safra. No mercado, o preço médio da saca de 50 quilos ao produtor apresentou queda de 1,31% nesta semana, para R$ 27,25. Em relação ao mês passado, houve redução de 5,64%. Esta semana, em seu primeiro levantamento da próxima safra, a Conab projetou a área de arroz no Rio Grande do Sul entre 914 e 935 mil hectares, com queda de 10% a 12% em relação à anterior.