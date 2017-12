Clima: Furacão Jeanne deve chegar aos EUA até segunda-feira São Paulo, 22 - O Furacão Jeanne desviou sua rota para o centro-oeste do Oceano Atlântico depois de passar pelo leste de Bahamas e causar fortes estragos e vítimas na região. O furacão agora ameaça a costa sudeste e o leste da Carolina do Norte nos Estados Unidos, entre domingo e segunda-feira. O Centro Nacional de Furacão anunciou que o furacão ganhou força e os ventos estão próximos de 100 milhas/hora. Os preços do algodão na Bolsa de Nova York passaram o dia em alta puxados pelo temor de que o furacão provoque prejuízos nas lavouras americanas. As informações são da Dow Jones.