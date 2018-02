Clima: RS teve geadas em várias regiões do Estado Porto Alegre, 16 - O céu está claro e ensolarado, mas a temperatura segue baixa em todo o Rio Grande do Sul hoje. Houve geada em Uruguaiana, Santa Vitória do Palmar, Pelotas e Bagé, no sul; em Santa Maria, no centro, e em Ibirubá e Bom Jesus, no norte do estado. A temperatura mínima foi de 1,3 grau negativo em Cambará do Sul, na serra. Em Porto Alegre, onde os termômetros marcaram 3,7 graus na madrugada, houve formação de nevoeiro ao amanhecer. As previsões meteorológicas indicam que a temperatura sobe amanhã, mas o céu pode ficar encoberto. Para quarta-feira, há perspectiva de chuva. O 8º Distrito de Meteorologia emitiu nota alertando para a probabilidade de ocorrência de ventos fortes no litoral do estado.