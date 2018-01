C?mara convida Mantega a falar sobre tarifas banc?rias

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, foi novamente convidado a participar de audi?ncia p?blica na Comiss?o de Defesa do Consumidor da C?mara para dar esclarecimentos sobre a evolu??o das tarifas banc?rias e a altera??o na forma de c?lculo da rentabilidade das cadernetas de poupan?a. A nova audi?ncia p?blica foi marcada para o dia 20 de junho, ?s 10 horas. Mantega recusou o primeiro convite e mandou como substituto o secret?rio de Pol?tica Econ?mica do Minist?rio da Fazenda, Bernard Appy, causando insatisfa??o entre os integrantes da comiss?o. Como rea??o, a maior parte dos deputados abandonou o plen?rio e Appy falou para uma plat?ia de apenas tr?s membros da Comiss?o. Tamb?m foi convidado para a mesma audi?ncia o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Na audi?ncia p?bica realizada em 16 de maio passado, o secret?rio de Pol?tica de Econ?mica disse que os elevados custos dos empr?stimos banc?rios causam desconforto ao governo. Ele informou que novas medidas poder?o ser adotadas para for?ar a queda nos juros cobrados ao consumidor final. O objetivo, informou ele, ? reduzir o spread banc?rio, a diferen?a entre o que os bancos pagam para captar recursos e o que cobram para emprest?-los. Appy informou tamb?m que o governo desistiu de editar uma medida provis?ria regulamentando o Cadastro Positivo, outra medida do pacote anti-spread.