Coca-Cola Andina compra Bebidas Ipiranga por R$ 1,2 bi

Por meio de um comunicado divulgado nesta quinta-feira, 11, a companhia chilena informa que "para definir o valor a pagar pelas ações da empresa, do valor será reduzida a dívida líquida (não revelada) no momento de concretizar a transação", que ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Segundo a empresa, a transação permite à companhia "capturar sinergias operacionais e logísticas de aproximadamente R$ 10 milhões por ano, bem como benefícios fiscais, como resultado da integração dos negócios". Em 2012, a receita da Ipiranga foi de R$ 695 milhões, e o Ebitda de R$ 112 milhões. "Esta transação permite à Andina consolidar ainda mais sua posição de liderança no sistema Coca-Cola no Brasil, bem como novas oportunidades, e criar valor para seus acionistas e empregados."

Com sede brasileira no Rio de Janeiro e unidades produtoras na capital fluminense e em Cariacica (ES), a Coca-Cola Andina do Brasil domina o mercado da bebida nos dois Estados e irá incorporar a fábrica de Ribeirão Preto, no interior paulista. As operações abrangem mais de 25 mil pontos de venda em 131 cidades, 78 em São Paulo e 53 em Minas Gerais. Além da fábrica na cidade paulista, a Ipiranga possui unidades distribuidoras em Araraquara (SP), Franca (SP), São João da Boa Vista (SP), Mococa (SP) e São Sebastião do Paraíso (MG).

"Esta aquisição reforça o nosso objetivo de ser líder em todos os mercados em que atuamos e ser um consolidador do sistema Coca-Cola na América Latina. Também reforça o nosso compromisso com o mercado brasileiro, com grande potencial de crescimento", informou Miguel Angel Peirano, vice-presidente executivo da Coca-Cola Andina. "Acreditamos que a aquisição da Ipiranga, que é um operador de excelência reconhecida no sistema, cria valor para nossos acionistas", completou o executivo, em nota.