Coca-cola anuncia lucro de U$ 1,89 bilhões no 3º trimestre

A gigante de bebidas norte-americana Coca-Cola anunciou lucro estável no terceiro trimestre em comparação ao mesmo período do ano passado, de US$ 1,89 bilhão, equivalente a US$ 0,81 por ação. A receita caiu 4% para US$ 8 bilhões. Analistas ouvidos pela Thomson Reuters esperavam lucro por ação de US$ 0,81 e receitas de US$ 8,11 bilhões. A margem bruta caiu para 63,5% no terceiro trimestre, de 64% no mesmo período do ano passado.

Em termos de volume, as vendas globais subiram 2%, refletindo aumento de 4% nas vendas internacionais liderado pela Índia, China e Brasil, enquanto as vendas em volume nos EUA cederam.

A companhia continua a buscar mercados de rápida expansão, como a China, diante da desaceleração nos volumes de vendas no mercado norte-americano. A Coca-Cola também centra esforços para expandir sua produção de bebidas de baixa caloria e bebidas saudáveis, o que resultou na aquisição de uma participação minoritária da fabricante de água de coco ZICO, em setembro.

O chairman e diretor executivo, Muhtar Kent, disse que a companhia espera que os consumidores continuarão ressentindo-se das incertezas econômicas no ano que vem. As informações são da Dow Jones.