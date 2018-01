Coca-Cola compra marca de sucos Ades por US$ 575 milhões

A Coca-Cola e a engarrafadora mexicana Coca-Cola Femsa anunciaram hoje a compra da marca de bebidas Ades, da Unilever, por US$ 575 milhões.

Fundada em 1988 na Argentina, a Ades é tida como a principal marca de bebidas à base de soja da América Latina, com faturamento de US$ 284 milhões (cerca de R$ 1,015 bilhão na cotação do dia). Metade desse montante vem da operação brasileira, onde esta presente desde 1996 e lidera a categoria de sucos prontos, com receita estimada em R$ 500 milhões.

Trata-se de um importante passo na estratégia da companhia americana, que trabalhar para posicionar seu portfólio para além das bebidas gasosas. A estratégia da Coca-Cola é investir em produtos considerados mais saudáveis para ampliar sua participação de mercado principalmente entre os consumidores mais jovens.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além do País, o marca Ades é comercializado no México, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, no Chile e na Colômbia.

O negócio, agora, aguarda a aprovação dos órgãos reguladores.