Coca-Cola vai lançar sua primeira bebida alcoólica em 125 anos

NOVA YORK - A Coca-Cola prepara-se para lançar uma bebida alcoólica no Japão – a primeira nos 125 anos de história da fabricante americana de refrigerantes.

Em nota publicada no site do grupo, Jorge Garduno, presidente da operação japonesa, anunciou que o fabricante da Fanta Laranja fará um experimento comercial: uma bebida em lata com álcool.

Ela será similar a um tipo de bebida japonesa chamada Chu-Hi – um coquetel em uma lata feito com um destilado local chamado Shochu e água com gás com sabor limão. Haverá diferentes sabores, como ameixa, morango, lichia e kiwi. O Shochu poderá ser substituído por vodka.

A maioria dos fabricantes locais de cerveja – Asahi, Kirin, Takara, Suntory – vendem essas bebidas com um teor alcoólico entre 3% e 9% graus. Elas são particularmente populares entre clientes jovens e mulheres.

"Nós não tínhamos experiência com bebidas com baixo teor de álcool, mas este é um exemplo de como estamos explorando oportunidades fora de nossas áreas-chave", disse Garduno.

O gerente não disse quando esta bebida será comercializada ou qual será o seu preço, exceto que esta primeira bebida alcoólica da multinacional só será vendida no Japão.