Coceral estima aumento de 20,7% na safra de trigo da UE São Paulo, 24 - A União Européia (UE) deve produzir 123,952 milhões de toneladas de trigo mole na safra 2004/05, um aumento de 20,7% ante a safra anterior, informou hoje o Comite du Commerce des Cereales (Coceral). O volume é superior ao previsto no relatório de junho, de 118,3 milhões de t. Entre os principais produtores, a Coceral destaca a França, com 37,725 milhões de t, aumento de 22,7% no ano safra; a Alemanha, com 24,94 milhões de t, aumento de 22,7%; Reino Unido, com 15,4 milhões de t, aumento de 7,3%; Dinamarca, com 4,98 milhões de t, aumento de 4%; Espanha, com 4,48 milhões de t, queda de 2,3%; e Itália, com 2,94 milhões de t, aumento de 28,4%. No Leste Europeu, a Coceral informa que a produção da Polônia está estimada em 9,5 milhões de t, ante 7,856 milhões de t em 2003/04; a da Hungria em 5,929 milhões de t, ante 2,897 milhões de t na safra anterior; e a da República Tcheca em 4,703 milhões de t, contra 2,621 milhões de t na safra passada. Para o cálculo da produção, foi considerada uma área plantada de 19,61 milhões de hectares, aumento de 5,9% no ano, e produtividade média de 6,32 t/hectare. A produção de trigo duro da UE em 2004/05, segundo a Coceral, deve subir 28,8%, para 11,097 milhões de t. A produção total de cereais será de 282,046 milhões de t, aumento de 19,6% sobre a previsão divulgada em junho. As informações são da Dow Jones.