Colheita de café no Paraná alcança 55% da produção estimada São Paulo, 3 - A colheita de café no Paraná está avançada, alcançando 55% da produção prevista, conforme o mais recente relatório do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado. A safra paranaense está estimada em 1,85 milhão de sacas de 60 kg, em comparação com 2,3 milhões de sacas no ano passado. A queda ocorreu, em grande parte, por causa da característica de bianualidade da cultura (safras grandes são seguidas de safras pequenas). A área total no Estado está estimada em 107 mil hectares, com área produtiva de 100 mil hectares. Conforme o Deral, o custo da colheita está mais alto este ano do que em 2006, por causa do aumento verificado na remuneração da mão-de-obra rural. Em maio de 2007 ocorreu a maioria dos dissídios da categoria, aliada à maior concorrência de trabalhadores volantes com a colheita da cana. Atualmente, os valores pagos variam entre R$ 5,75 e R$ 8,49 a saca de 60 kg na roça, ante a média de R$ 5,48 pago no mesmo período do ano passado. As cotações do café estão estáveis no Paraná, com mercado calmo e produtor retendo as vendas à espera de melhores preços. Os atuais preços variam de R$ 220 a 235,00 a saca de 60 kg de melhor qualidade.