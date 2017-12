Colheita do trigo da safra 2004/05 já começou na Argentina São Paulo, 1 - Os produtores de trigo da Argentina colheram 2,4% da safra 2004/05 até sábado, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Na mesma data da safra passada a colheita chegava a 1,4%. A produtividade média apurada até agora é de 1,28 tonelada por hectare, ante 2,38 t/ha previstas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Mas o índice deve aumentar à medida que a colheita atingir áreas menos afetadas pela estiagem. A área cultivada para a safra 2004/05 foi de 6,09 milhões de hectares, ante 5,83 milhões em 2003/04. O USDA estima que a Argentina vai produzir 14,5 milhões de toneladas de trigo em 2004/05. As informações são da Dow Jones.