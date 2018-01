Com discurso mais saudável, Nestlé vende unidade de doces nos EUA para Ferrero

O grupo suíço de alimentos Nestlé disse nesta terça-feira que venderá negócio de doces e confeitos dos Estados Unidos à italiana Ferrero por US$ 2,8 bilhões, na primeira grande venda do presidente-executivo Mark Schneider e um pequeno passo no caminho para produtos mais saudáveis.

A unidade dos EUA, que abriga marcas locais para o mercado de massa como BabyRuth, Butterfinger e Crunch, tem apresentado desempenho abaixo de rivais há anos, sofrendo com a preferência dos consumidores por lanches mais saudáveis e marcas premium como Lindt.

Mas a empresa italiana familiar Ferrero, a aquisição é uma chance para obter rapidamente escala e poder de negociação no mercado norte-americano, que tem sido sua principal prioridade.

A fabricante de Nutella e dos bombons Ferrero Rocher se tornará a terceira maior empresa de chocolate nos Estados Unidos e no mundo, de acordo com a Euromonitor International.