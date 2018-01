Com fim da greve, Correios esperam normalizar serviço em 5 dias

Com o fim da greve e o retorno dos funcionários ao trabalho, os Correios disseram nesta segunda-feira, 9, que esperam normalizar as entregas em até cinco dias úteis. Para os serviços com hora marcada, como Sedex 10, Sedex 12, Sedex Hoje, Disque Coleta e Logística Reversa Domiciliária, que haviam sido suspensos devido à paralisação parcial, a previsão é que voltem a funcionar até quarta-feira, 11.

Os empregados dos Correios, que tinham aderido à paralisação parcial da categoria, retornaram ao trabalho nesta segunda-feira, após aceitar a proposta da empresa em audiência de conciliação no Tribunal Superior do Trabalho (TST).

A previsão é de que os funcionários assinem nesta terça-feira, 10, o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). A proposta prevê reajuste de 2,07% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) retroativo a agosto deste ano, compensação de 64 horas, o que equivale a oito dias, e desconto dos demais dias de ausência, além da manutenção das cláusulas já existentes no atual acordo.

Com 22 mil trabalhadores, os Correios fizeram um mutirão no último fim de semana para reduzir o volume de entregas atrasadas. Segundo a empresa, foram entregues mais de 6 milhões de cartas e encomendas e triados cerca de 10,5 milhões de objetos. /AGÊNCIA BRASIL