Com IFRS, lucro da Vale no 3o tri de 2008 encolhe R$4,7 bilhões

No lugar do lucro recorde de 12,433 bilhões de reais reportados anteriormente para os três meses até setembro do ano passado, o balanço da mineradora trouxe um lucro líquido de 7,753 bilhões de reais para o mesmo intervalo.

Conforme os números, as mudanças ocorreram nas linhas do resultado financeiro e das participações societárias. Procurada, a Vale informou que as alterações foram necessárias devido às adaptações ao padrão internacional de contabilidade

IFRS.

O resultado financeiro para o terceiro trimestre de 2008 que tinha sido publicado como positivo em 1,312 bilhão de reais passou a ser negativo em 2,027 bilhões de reais.

Já o resultado em participações societárias, antes contabilizado como também positivo em 1,037 bilhão de reais, aparece no balanço divulgado nesta quarta-feira como negativo em 304 milhões de reais.

No total, 2,349 bilhões de reais que tinham ampliado o lucro líquido contábil nos três meses até setembro do ano passado se transformaram em uma redução de 2,331 bilhões de reais.

Não houve alterações nas demais linhas do resultado, como receita líquida, custo dos produtos vendidos, lucro bruto e despesas operacionais.

(Reportagem de Cesar Bianconi)