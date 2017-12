Comercialização da nova safra de soja segue parada São Paulo, 25 - A comercialização antecipada da safra 2004/05 continua paralisada, informa a consultoria Céleres. O volume vendido antecipadamente é de 10%, sem avanço na semana passada. Em 24 de outubro de 2003 43% da safra nova tinham sido comercializados, e a média de cinco anos para o período é de 31%. Em Mato Grosso, por exemplo, 14% da safra nova foi comercializada antecipadamente até o final da semana passada, contra 60% na mesma data do ano passado. No Paraná 8% era o volume comercializado antecipadamente até a sexta-feira 22, contra 26% em 24 de outubro de 2003. A comercialização do volume remanescente da safra velha (2003/04) avançou um pouco na semana passada, segundo a Céleres. Até a sexta-feira, dia 22, 85% da produção do último verão tinham sido vendidos, contra 96% na mesma data de 2003 e 99% na média de cinco anos para o período. Na sexta-feira anterior, dia 15, a comercialização da safra velha estava em 82%. O avanço, segundo os consultores, decorre da necessidade de caixa dos produtores para o pagamento de vencimentos na virada de mês.