Comissão do Senado aprova requerimento para votar biossegurança amanhã Brasília, 14 - A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou requerimento do relator do projeto de Biossegurança, Ney Suassuna, que marca para amanhã o exame da proposta por três comissões - de Assuntos Econômicos, Constituição e Justiça e Assuntos Sociais. Suassuna e os líderes vão tentar chegar a um acordo ainda hoje sobre o dispositivo do artigo 5º do substitutivo, segundo o qual em qualquer caso de uso de células de embriões humanos para pesquisa e terapia será necessário saber quem são os genitores do embriões, "sendo proibida a utilização daquele sobre o qual não se conhece o vínculo parental". O ponto criou impasse após a alegação de assessores de que esta obrigatoriedade terminaria inviabilizando as pesquisas. Mas Suassuna alega que sem o conhecimento dos doadores haveria o risco da comercialização ilegal de embriões. O projeto deve ser votado em plenário na quinta-feira.