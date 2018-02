Comissão quer discutir Plano de Safra com Lula ainda hoje Brasília, 20 - Os líderes dos partidos que participam da comissão de Agricultura da Câmara querem se reunir ainda hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir a redução da taxa de juros para o setor agropecuário. "Queremos encontrar o Lula ainda hoje, já que o presidente é sensível aos problemas do setor agrícola", disse o presidente da comissão, Marcos Montes (DEM-MG). A reivindicação dos agricultores é para que a taxa de juros dos financiamentos ao setor agrícola seja reduzida na mesma proporção da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), que recuou 48% nos últimos quatro anos. Com isso, os juros para os financiamentos que estão em 8,75% ficariam próximos de 4,5% para este ano safra. Os deputados reuniram-se hoje com o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, para discutir o assunto. Os esforços da comissão são justificados pelo curto prazo para definir a questão, até o final deste mês, antes do início da safra 2006/07 no dia 1º de julho. O ministério precisa definir de quanto serão os juros até sexta-feira, já que na próxima terça-feira eles se reunirão com o Ministério da Fazenda. Ainda não foi definida quando sairá o Plano de Safra, mas a expectativa é de que o ministério divulgue o documento na próxima quarta-feira.