Commodities: Liffe estabelece volume recorde de negócios São Paulo, 3 - O volume de commodities negociado na Euronext.liffe, a bolsa de Londres (Liffe), atingiu o recorde de 7 milhões de contratos movimentados entre janeiro e outubro de 2003, informou a bolsa. Restando dois meses para o fim do ano, o volume já é superior ao recorde anterior, registrado em 2003. A Euronext.liffe trabalha com diversos produtos agrícolas: cacau, café robusta, açúcar refinado, trigo para ração, trigo para moagem, canola, milho e batata. As informações são da Dow Jones.