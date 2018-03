Commodities: mercados não abrem hoje nos EUA, feriado de M.L. King Commodities: mercados não abrem hoje nos EUA, feriado de M.L. King As bolsas de commodities agrícolas e demais mercados não operam hoje nos Estados Unidos por conta do feriado do dia em homenagem a Martin Luther King Jr. Os mercados reabrem amanhã em seus horários normais.