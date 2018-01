Commodities: USDA adia divulgação de relatório semanal de exportações Commodities: USDA adia divulgação de relatório semanal de exportações O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) prorrogou para amanhã a divulgação do relatório semanal de exportações de produtos agrícolas como soja, milho, trigo, algodão e carne bovina. Os mercados norte-americanos não funcionaram na segunda-feira, 20 de fevereiro, devido ao feriado do Dia do Presidente. Os dados sairão nesta sexta-feira às 10h30 (horário de Brasília).